Formel 1 : Vettels Teamchef weist Berichte über Wechsel zurück

São Paulo Sebastian Vettels Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hat Berichte über einen Abgang zum Formel-1-Rivalen Alpine zurückgewiesen.

Auf der offiziellen Teamchef-Pressekonferenz sagte er: „Ich bin seit zwölf Jahren im Team und habe nicht vor zu gehen. Ich liebe das Team.“ Szafnauer unterstrich seine Loyalität zu dem früher als Racing Point und Force India bekannten Team. „Ich hatte viele, viele Angebote in den zwölf Jahren, in denen ich für das Team arbeite“, betonte er. Dennoch sei Szafnauer stets geblieben.

Seinen Verbleib bei Aston Martin konnte er kategorisch aber nicht bestätigen, auch wenn er einen langfristigen Vertrag bei dem Rennstall hat. „Es ist immer schön, gewollt zu werden“, meinte Szafnauer und räumte „viele Kontakte“ in diesem Jahr ein.

Medienberichten zufolge steht er vor einem Wechsel zu Alpine. Dort soll der 57-Jährige angeblich Renndirektor Davide Brivio ersetzen, der wohl wieder zurück in die MotoGP will. Aston Martin und Alpine kommentierten die Gerüchte nicht. „Ich komme mit ihm super klar“, hatte Vettel gesagt, der über den Kontakt zu Szafnauer in dieser Saison zu Aston Martin gewechselt war. „Er war sehr wichtig.“