Formel 1 : Vettel würde gern Thunberg treffen: „Finde sie klasse“

Berlin Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel akzeptiert, dass ihm im Aston Martin das Siegen schwerer fällt als früher in anderen Rennwagen.

„Gewinnen will ich immer noch. Und ja: Es ärgert mich, dass es mir heute nicht mehr so leichtfällt. Aber ich bin zum Glück etwas reifer und kann mit vielen Dingen besser umgehen“, sagte der 34-Jährige in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.