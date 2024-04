Formel 1 Vettel wünscht sich mehr Transparenz in Red-Bull-Affäre

Die Debatten um Horner und die Teamführung hätten daneben jedenfalls einen weiteren negativen Effekt. „Die Schande ist, dass Max (Verstappen, d. Red) eigentlich einen tollen Job macht. Das Team, einschließlich vieler Personen, an die ich mich aus meiner Zeit dort erinnere, leistet im Hintergrund großartige Arbeit. Das wird irgendwie vergessen, wenn sich das Thema um etwas anderes dreht“, sagte Vettel, der für Red Bull von 2010 bis 2013 viermal den Fahrertitel gewann. Der Niederländer Verstappen führt auch vor dem vierten Rennen am Sonntag in Japan die WM-Wertung an.