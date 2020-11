Formel 1 : Vettel von Mick Schumacher überzeugt: „Wird es weit bringen“

Sakhir Formel-1-Pilot Sebastian Vettel (33) traut Mick Schumacher eine große Karriere zu.

„Er ist stark, er wird es weit bringen“, sagte der Ferrari-Pilot dem „Corriere della Sera“ in einem Interview am Rande des Grand Prix von Bahrain. „Im Gegensatz zum Rest verbinde ich ihn nicht mit dem Nachnamen Schumacher, weil ich weiß, was er bedeutet. Und es macht mich auch ein wenig traurig, dass Michael nicht hier sein kann, um den Erfolg seines Sohnes zu feiern. Ich weiß nicht, wie vielen anderen Fahrern eine Karriere so wie Mick gelungen wäre.“