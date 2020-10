Grand Prix auf dem Nürburgring : Vettel traut Mick Schumacher viel zu

Nürburg Sebastian Vettel wünscht Mick Schumacher ein Formel-1-Cockpit für die kommende Saison.

Der 21-Jährige bestreitet am Freitag im Alfa Romeo sein erstes Formel-1-Training. Auf der offiziellen Einschreibeliste wird er mit der Nummer 37 geführt, in der Nachwuchsklasse Formel 2 hat er die 20. „Hoffentlich sehen wir ihn nicht nur morgen, sondern auch an einem weiteren Freitag in diesem Jahr und hoffentlich nächstes Jahr in einem Rennwagen.“ Für Vettel steht fest: „Ich bin mir sicher, das ist erst sowas wie der Anstoß für ihn.“