Formel 1 : Vettel: „Nach wie vor gut genug, um Rennen zu gewinnen“

Sakhir Sebastian Vettel hält sich vor dem ersten Formel-1-Rennen mit seinem neuen Team Aston Martin noch immer gut genug für Titel.

„Ich bin nach wie vor gut genug, um Rennen zu gewinnen und um die Meisterschaft zu fahren - vorausgesetzt, das Paket stimmt“, sagte der viermalige Weltmeister der „Sport Bild“ vor dem Saisonstart in Bahrain. „Unser Team hat letztes Jahr Platz drei in der Teamwertung knapp verpasst. Ich hoffe, wir sind 2021 ähnlich stark oder sogar stärker.“

Davon, dass durch den Wechsel und die Ausgangssituation beim Nachfolgeteam von Force India die Erwartungen an ihn möglicherweise niedriger sind, wollte der 33 Jahre alte Vettel nichts wissen. „Was zählt, ist doch meine Erwartung“, sagte er. „Meine Erwartungen an mich selbst sind sehr hoch, und die will ich erfüllen.“