Formel 1 : Vettel nach Ferrari-Ärger: Mercedes „wäre ein Option“

Sebastian Vettel muss Ferrari am Saisonende verlassen. Foto: Mark Sutton/MSN POOL/AP/dpa

Spielberg Sebastian Vettel kann sich einen Wechsel zu Mercedes in der kommenden Formel-1-Saison vorstellen.

„Das wäre eine Option, aber ich weiß nicht, was die Pläne seitens Mercedes sind“, sagte der 33-Jährige vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison im österreichischen Spielberg im RTL-Interview. Vettel muss Ferrari am Jahresende verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. „Der Mercedes ist das beste Auto im Feld und in gewisser Weise für jeden von uns Fahrern eine Garantie, dass er, wenn er einsteigt, um die WM mitfahren kann“, sagte Vettel.