GP in Spielberg : Vettel nach Boxen-Blackout Vierter - Verstappen siegt

Spielberg Sebastian Vettel nahm nach der Boxenstopp-Panne beim Hitzerennen in Spielberg einen kräftigen Schluck aus seiner Trinkflasche, sein Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc war nach seinem erneut verpassten Premierensieg in der Formel 1 richtig angefressen.

Beim Ende der Sieg-Serie von Mercedes mit Superstar Lewis Hamilton blieb Ferrari der große Triumph wieder verwehrt. Den Erfolg sicherte sich am Sonntag nach einem spektakulären Duell in der Schlussphase des Großen Preises von Österreich Max Verstappen beim Heimrennen von Red Bull.

Vettels Teamkollege Leclerc erwischte bei seiner zweiten Karriere-Pole einen ganz sauberen Start und führte das Feld souverän in die erste Kurve. Der große Verlierer war Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der von Platz zwei fast gar nicht loskam. Bis auf Position sieben wurde der Niederländer durchgereicht. Bottas und Hamilton verbesserten sich jeweils um einen Rang und nahmen die Jagd auf Leclerc auf, der in Bahrain seine erste Pole eingefahren hatte und nur wegen eines Defekts seinen ersten Grand-Prix-Sieg Ende März verpasst hatte.

Vettel wurde in der Qualifikation von einem mechanischen Problem an seinem Ferrari ausgebremst und war nur Neunter in der Startaufstellung. Der viermalige Weltmeister machte aber schnell drei Ränge gut. Vettel passierte dann auch mit einem durchaus harten Manöver McLaren-Youngster Lando Norris und seinen früheren Scuderia-Kumpel Kimi Räikkönen im Alfa Romeo. Nach nicht einmal 30 Kilometern lag Vettel hinter Hamilton, der wegen einer Strafe nach der Qualifikation auf den vierten Rang in der Startaufstellung abgerutscht war.