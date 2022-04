Formel 1 : Vettel mit bitterem Start beim Training in Australien

Melbourne Sebastian Vettel wird für eine Roller-Ausfahrt in Australien im Internet gefeiert. Der Grund dafür ist aber ein bitterer. Bei seinem verspäteten Formel-1-Saisonstart läuft noch nicht viel zusammen.

Nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion wollte der 34-Jährige am Freitag in Melbourne mit Verspätung endlich durchstarten, doch daraus wurde im Training zum Großen Preis von Australien am 10. April(7.00 Uhr MESZ/Sky) nichts. Die zweite Session verpasste der Hesse komplett, weil sein Wagen nicht fahrbereit war.

„Wir sind im Moment nicht da, wo wir wollen“

„Ich wäre gerne mehr gefahren. Es war gut im Auto zu sitzen, und ich kam schnell wieder rein“, sagte Vettel bei Sky: „Leider haben wir es nicht geschafft, das Auto fertig zu bekommen.“ Am Motor sei etwas kaputtgegangen, sagte er. Die Folge könnte nun sein, dass der Antrieb gewechselt wird, am Samstag soll Vettel aber wieder auf die Strecke.

„Wir sind im Moment nicht da, wo wir wollen“, hatte Vettel bereits Stunden vor seiner ernüchternden Kurz-Ausfahrt gesagt, die ihm auf dem Tableau nur Platz 13 mit großem Rückstand brachte. Mit einem Feuerlöscher versuchte er selbst, den rauchenden Motor abzukühlen und notdürftig zu helfen. Dass er eine von nur drei Trainingsstunden komplett verpasste, ist vor allem deswegen bitter, weil ihm ohnehin viel Fahrzeit fehlt. Sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien durfte er nach seinem positiven Coronavirus-Test nicht dabei sein.

„Da fahre ich ja mit dem Fahrrad schneller“

In den sozialen Medien wurde der 53-malige Grand-Prix-Sieger für die launige Ausfahrt gefeiert. Viel Grund zur Freude hat Vettel gerade aber nicht. „Es ist ein Nachteil, die ersten beiden Rennen nicht mitgemacht zu haben“, sagte er in Down Under. Immerhin ist er nach der Quarantäne in seiner Schweizer Wahlheimat wieder fit. „Mir geht es gut, besser als vor ein paar Wochen“, sagte Vettel im Fahrerlager.