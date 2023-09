Formel 1 Vettel lobt Verstappen: Setzt „Kontrolle zur Perfektion“ um

In Singapur an diesem Wochenende kann Verstappen die Bestmarke auf elf ausbauen. „Er ist jetzt in der Situation, wo er Dinge kontrollieren kann und diese Kontrolle zur Perfektion umsetzt. Ich verfolge die Rennen dieses Jahr und finde es bewundernswert, welche Leistung er bringt. Ich weiß in gewisser Weise aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, so eine Serie zu haben, in der alles läuft und man auf dem allerhöchsten Punkt seiner Fähigkeiten ist. Das schaffen die anderen Fahrer im Moment nicht“, sagte Vettel der Deutschen Presse-Agentur. „Man könnte sagen, dass das Auto von Max überlegen ist, das mag auch so sein, aber trotzdem machen die anderen Fahrer nicht den gleichen Job wie Max, sie machen zu viele Fehler und sind hier oder da nicht ganz so wach und aufmerksam wie er im Moment.“