Formel 1 : Vettel Letzter vor Belgien-Qualifikation - Hamilton top

Fuhr beim letzten Training in Spa auf den letzten Platz: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Francois Lenoir/POOL REUTERS/AP/dpa

Spa-Francorchamps Sebastian Vettel hat beim Abschluss-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien den letzten Platz belegt.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister war in seinem Ferrari über zwei Sekunden langsamer als Lewis Hamilton auf Platz eins. Der sechsmalige Champion benötigte für den 7,004 Kilometer langen Kurs in Spa-Francorchamps am Samstagmittag 1:43,255 Minuten. Der Mercedes-Superstar verwies Esteban Ocon im Renault auf Rang zwei, Dritter wurde Lando Norris im McLaren.