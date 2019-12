F1-Rennfahrer : Vettel: „Kein Problem“, mit Greta Thunberg essen zu gehen

Berlin Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hätte „kein Problem“, mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg essen zu gehen.

„Ich weiß aber nicht, ob sie Lust hat, mit mir an einem Tisch zu sitzen. Aus ihrer Sicht bin ich nicht gerade ein Vorbild“, sagte der 32 Jahre alte Ferrari-Pilot im Interview der Schweizer Zeitung „Blick“ und lobte: „Aber ich finde es toll, dass sich die Jugend so einsetzt. Es ist auch nötig, dass da jemand aufsteht und die Richtung angibt.“

Der Heppenheimer, der in der Schweiz lebt, betonte, dass jeder etwas für den Klimaschutz tun muss. „Man sollte vielleicht weniger darauf schauen, was nicht ganz in Ordnung ist. Man sollte viel eher darauf schauen, was man selbst tun kann“, sagte der Ex-Champion und warnte: „Sonst werden wir uns in einigen Jahren die Augen reiben.“ Die Gesellschaft müsse insgesamt an den Punkt kommen, „dass sich jeder fragt, welchen Beitrag er selber leisten kann“.