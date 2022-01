Vettel „enttäuscht“ über gescheitertes Tempolimit

Berlin Sebastian Vettel pflegt Ansichten, die für einen Rennfahrer eher ungewöhnlich sind. Dass es in Deutschland kein Tempolimit gibt, enttäuscht ihn. Und er wünscht sich ein Treffen mit Greta Thunberg.

„Natürlich bin ich deshalb enttäuscht“, sagte der 34-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. Vettel fügte hinzu: „Aber es wird so oder so kommen, glaube ich. Es ist nur eine Frage der Zeit.“ Die Pläne für ein Tempolimit auf Autobahnen waren während der Sondierungen der Ampel-Parteien an der FDP gescheitert, die nun auch in Volker Wissing den Verkehrsminister stellt.