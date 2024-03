Formel 1 Verstappens Fluchtweg zu Mercedes?

Schon im dritten Jahr am Stück bekommt Mercedes sein instabiles Heck nicht in den Griff, was in den schnellen Kurven Zeit kostet. Die Fahrer klagen außerdem weiter über das sogenannte Bouncing, bei diesem Aerodynamik-Phänomen hüpft das Auto quasi über den Asphalt. „Wir müssen das endlich in den Griff kriegen“, forderte ein frustrierter Hamilton, der seinen letzten Grand Prix im Dezember 2021 in Saudi-Arabien gewann.