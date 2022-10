Formel 1 : Verstappen zu Titelchance: „Brauchen perfektes Wochenende“

Seine erste Chance zum Titelgewinn hatte der Niederländer in Singapur nicht nutzen können, da er nur Platz sieben belegte. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Suzuka Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist der vorzeitige Gewinn seines zweiten WM-Titels in Suzuka keine Selbstverständlichkeit.

„Wir brauchen ein perfektes Wochenende“, sagte der Red-Bull-Star in Japan: „Es wäre sehr schön, wenn es hier klappt. Aber wenn nicht, dann kann es vielleicht beim nächsten Rennen noch wahrscheinlicher klappen.“

Der 25-Jährige wird in Suzuka sicher zum zweiten Mal nacheinander Champion, wenn er den Großen Preis gewinnt und dazu auch noch die schnellste Rennrunde fährt. Seine erste Chance zum Titelgewinn hatte der Niederländer am vergangenen Sonntag in Singapur nicht nutzen können, da er nur Platz sieben belegte.