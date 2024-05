Formel 1 Verstappen zeigt Formel-1-Fan den Stinkefinger

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat einem Fan in Imola den Stinkefinger gezeigt. Der Red-Bull-Pilot berichtete nach seiner Pole Position am Samstag von einer vermeintlich „lustigen Geschichte“ in der Qualifikation. Ein Anhänger habe sich demnach ihm gegenüber unhöflich verhalten, „also habe ich ihm den Finger gezeigt. Und als ich das nächste Mal vorbeikam, hat er geklatscht.“