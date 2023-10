Formel 1 Verstappen wünscht sich mehr Schutz vor Anfeindungen

„Es ist in Ordnung, seinen Lieblingsfahrer zu unterstützen. Aber man muss auch die Konkurrenten respektieren“, sagte Dauersieger Verstappen. Beschimpfungen gebe es auch in den sozialen Medien. „Leute, die nicht ihr Gesicht zeigen müssen, können sagen, was sie wollen. Und das ist nicht nur in unserem Sport so. Es muss besser geregelt werden, was über Menschen gesagt, getan und geschrieben werden darf“, sagte Verstappen.