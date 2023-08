Formel 1 Verstappen will Pole-Hattrick beim Heimrennen

Zandvoort · Max Verstappen will an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) zum dritten Mal nacheinander auf die Pole Position bei seinem Heimrennen in Zandvoort fahren.

25.08.2023, 17:34 Uhr

Will auf die Pole Position bei seinem Heimrennen fahren. Formel-1-Pilot Max Verstappen. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Der 25 Jahre alte Niederländer tritt beim ersten Grand Prix nach der Sommerpause auch wieder als großer Favorit an. 2021 und 2022 hatte er sich zunächst den besten Startplatz beim Großen Preis der Niederlande gesichert und anschließend das Rennen gewonnen. Im Klassement vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte führt Verstappen mit 125 Punkten vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez. Inwiefern die Verfolger Red Bull und insbesondere Verstappen gefährlich werden können bei der K.o.-Ausscheidung um die besten Startplätze, bleibt abzuwarten. Neben dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton/George Russell hoffen auch Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari auf Erfolgserlebnisse, ebenso von Aston Martin der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso. Aus deutscher Sicht ist weiterhin nur Nico Hülkenberg dabei. Der 36 Jahre alte Emmericher durfte sich vor dem Großen Preis der Niederlande über die Verlängerung seines Vertrags beim amerikanischen Haas-Team freuen. © dpa-infocom, dpa:230825-99-959581/2

(dpa)