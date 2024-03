Formel 1 Verstappen-Vertrauter Marko bei Red Bull wohl vor Ablösung

Der 80 Jahre alte Österreicher, ein Vertrauter von Weltmeister Max Verstappen, äußerte sich in Saudi-Arabien ausweichend zu den Spekulationen um eine Suspendierung: „Die theoretische Möglichkeit besteht immer.“ Allerdings entscheide er selbst, was er machen werde, fügte Marko hinzu. Beim TV-Sender Sky verwies er auf ein klärendes Gespräch am Samstag in Dschidda.