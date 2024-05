Formel 1 Verstappen unter Schmerzen: „Mein Rücken, alles tut weh“

„Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir mit Freude sagen können, dass wir in der Position von Ferrari und Red Bull sind“, sagte Norris, der in der WM-Wertung als Vierter aber noch satte 60 Punkte hinter Spitzenreiter Verstappen liegt. Der Vorsprung von Red Bull auf die Konkurrenz ist aber offensichtlich aufgebraucht, nur die Extraklasse Verstappens rettete den Erfolg im siebten Rennen des Jahres.