Formel 1 in Silvertone : Verstappen: Unfall-Eklat mit Hamilton ist vergessen

Silverstone Ein Jahr nach dem Unfall-Eklat von Silverstone hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seine Wut auf Lewis Hamilton hinter sich gelassen.

Im vergangenen Jahr hatten sich der führende Red-Bull-Pilot und Hamilton nach einem knallharten Duell in der ersten Runde touchiert. Verstappen krachte in die Bande und schied aus. Sein Mercedes-Rivale gewann trotz einer Zeitstrafe zum achten Mal in Silverstone. „Das ist das Schöne an Rennfahrern. In dem Augenblick ist man verärgert, aber man kann es auch schnell wieder vergessen“, sagte Verstappen bei seiner Rückkehr an den Ort des Geschehens.