Formel 1 Verstappen & Co. ätzen gegen Rekordkalender

„Meiner Meinung nach sind wir schon zu weit gegangen“, meinte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, dessen Einsatz an diesem Wochenende in Melbourne wegen der Folgen einer Operation am Blinddarm nicht sicher ist. „Wir sind am Limit, was die Zahl der Rennen für Teampersonal, Fahrer, weitere Formel-1-Mitarbeiter, Journalisten und so weiter betrifft.“