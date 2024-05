Formel 1 Verstappen-Team Red Bull verliert Supertüftler Newey

Auf Neweys Geistesblitze am Reißbrett wird der Triple-Champion künftig verzichten müssen. Der Brite soll sich bis zum Abschied auf den Bau eines Super-Sportwagens für die Straße konzentrieren und wird nur noch bei einigen Grand Prix in dieser Saison an der Strecke sein. Damit bestätigte Red Bull vor dem sechsten Saisonlauf in Miami am Sonntag (22.00 Uhr/Sky) die tagelangen Spekulationen um das Personalbeben. Newey arbeitete seit 2006 für Red Bull und besaß dort als Technik-Chef noch einen Vertrag bis Ende 2025.