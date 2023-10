Formel 1 Verstappen startet bei Austin-Sprint als Erster

Verstappen hatte bereits vor zwei Wochen in Katar seinen dritten WM-Titel eingefahren. In der Qualifikation für das Hauptrennen von Austin leistete sich der 26-Jährige am Freitag allerdings einen Fahrfehler, seine Bestzeit wurde gestrichen, weil er kurz neben die Strecke geraten war. Daher beginnt Verstappen den Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) nur von Platz sechs. Die Pole Position holte sich Leclerc.