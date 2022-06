Formel 1 : Verstappen-Sieg in Kanada - Defekt-Pech für Mick Schumacher

Montréal Max Verstappen dominiert das gesamte Formel-1-Wochenende in Kanada. Der Vorsprung im Klassement wächst. Ein Podiums-Comeback erlebt Lewis Hamilton, Mick Schumacher den nächsten Rückschlag.

Der Niederländer hat dank einer nervenstarken Vorstellung in seinem 150. Grand Prix einen weiteren wichtigen Sieg auf dem langen Weg zur Titelverteidigung gefeiert. „Das war wirklich spannend am Schluss, ich habe alles gegeben“, sagte Verstappen und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht.

Der 24-Jährige gewann am Sonntag den Großen Preis von Kanada von der Pole Position aus ganz knapp vor Carlos Sainz im Ferrari, der Verstappen auf den letzten Runden nach einer Safety-Car-Phase gehörig Druck gemacht hatte. „Wir waren ganz nah dran an einem Sieg“, sagte der spanische Ferrari-Pilot.

Hamiltons Podest-Comeback

Dritter wurde Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister schaffte es nach Rang drei in Bahrain zum Auftakt erstmals wieder auf das Podest im Mercedes. „Das ist schon überwältigend. Ich bin wirklich begeistert, ich hatte das nicht erwartet“, sagte der 37 Jahre alte Brite, der schon siebenmal in Kanada gewonnen hatte.

Keine guten Voraussetzungen für Schumacher

Sonne zum Trainingsauftakt, Regen in der Qualifikation, blauer Himmel zum Rennen: Das war schon nicht optimal für Mick Schumacher, dessen Haas auf nasser Strecke wie bei Platz sechs in der Qualifikation am besten funktioniert. „Es wird natürlich sehr schwierig“, prophezeite er kurz vor dem Rennstart. Platz neun oder zehn peilte er an. Daraus wurde auch nichts, und nach zwei schweren Unfällen und jeder Menge Kritik konnte er nichts dafür.