Formel 1 Verstappen schleppt sich zum Sieg-Hattrick in Imola

Mit Mühe und Not rettete Verstappen an der Ayrton-Senna-Gedenkstätte seinen Sieg-Hattrick beim Grand Prix der Emilia-Romagna und ächzte sich zu seinem fünften Saisonerfolg. „Das ganze Rennen über musste ich Vollgas geben, um einen Vorsprung herauszufahren. Auf den Medium-Reifen waren wir ziemlich stark, auf den harten Reifen war es schwieriger vor allem in den letzten 10 bis 15 Runden“, beschrieb Verstappen einen Grand Prix, der erst gegen Ende an Dramatik gewann. „Ich hatte irgendwann keinen Grip mehr und rutschte viel. Ich sah, dass Lando näher kam. In den letzten 10 Runden war ich völlig am Ende.“