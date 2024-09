Formel 1 in Singapur Verstappen schimpft über Strafe: „Einfach lächerlich“

Mit den Stewards habe er kein Problem, stellte Verstappen klar, weil diese nur die Vorschriften befolgen würden. Man wolle aber „einen Präzedenzfall schaffen, und die Leute haben Verwarnungen oder eine kleine Geldstrafe bekommen. Jetzt wollten sie mit mir ein noch größeres Exempel statuieren“, mutmaßte er in Richtung Weltverband, der die Menge an Schimpfworten in den TV-Übertragungen eindämmen will.