Formel 1 Verstappen scherzt: „Viel Yoga und Meditation“

Der Red-Bull-Pilot hatte beim Grand Prix in Ungarn vor der Sommerpause lauthals über die Strategie seines Rennstalls geschimpft. „Ungarn war einfach ein sehr frustrierendes Wochenende, aber das muss nicht immer so sein“, sagte Verstappen nun nach dem zweiten Startplatz für sein Heimspiel in Zandvoort. „Ich versuche so gut es geht, konkurrenzfähig zu sein. Ich weiß, dass das Team das auch tut, jeder Einzelne. Wir halten zusammen und versuchen, die Situation zu verbessern.“