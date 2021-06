Formel 1 : Verstappen ruht sich nicht auf WM-Führung aus: „Verbessern“

Baku Max Verstappen will seine Position als WM-Führender in der Formel 1 derzeit nicht überbewerten.

„Es ist wichtiger, dass wir nach dem Rennen in Abu Dhabi Erster sind“, sagte der Niederländer am Donnerstag in einer digitalen Medienrunde mit Blick auf das letzte Rennen des Jahres. Beim Großen Preis in Aserbaidschans Hauptstadt Baku tritt der 23-Jährige am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) erstmals in seiner Karriere als Gesamtführender an, kann sich darauf aber nicht ausruhen. „Wir müssen uns und das Auto weiter verbessern. Dann haben wir eine gute Chance“, sagte der Red-Bull-Pilot.