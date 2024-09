Großer Preis von Italien Verstappen rätselt vor dem Italien-Rennen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist ratlos. Nach dem völlig enttäuschenden siebten Platz in der Qualifikation droht der WM-Spitzenreiter heute beim Großen Preis von Italien (15.00 Uhr/Sky und RTL), weiter an Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger zu verlieren. Zumal der WM-Zweite Lando Norris auch in Monza auf die Pole-Position raste.