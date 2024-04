Formel 1 Verstappen nur Vierter in Sprint-Quali - Norris vor Hamilton

Shanghai · Nicht Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kommt mit dem Regen in Shanghai am besten zurecht, sondern sein Kumpel Lando Norris. Zwei Altmeister zeigen auch, was sie können.

19.04.2024 , 10:41 Uhr

Red-Bull-Pilot Max Verstappen verpasste im Training und der Sprint-Quali in Shanghai die schnellste Runde. Foto: Andy Wong/AP

Im Regen von Shanghai hat Max Verstappen den besten Startplatz für den von ihm ungeliebten Formel-1-Sprint klar verpasst. Der dreimalige Weltmeister musste sich auf einer rutschigen Strecke mit dem vierten Platz zufriedengeben. Schnellster unter schweren Bedingungen beim Comeback der Motorsport-Königsklasse in China war Lando Norris von McLaren. Auf Platz zwei fuhr der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, Dritter wurde der zweimalige Champion Fernando Alonso. Das Sprintrennen findet am Samstag (05.00 Uhr MESZ/Sky) statt und führt über 100 Kilometer. Als wäre der Grip - sprich die Bodenhaftung - auf der Strecke nach der langen Formel-1-Zwangspause und nur einer Stunde Training nicht ohnehin gering gewesen, begann es mit der ersten K.o.-Ausscheidung des Wochenendes auch schon minimal zu regnen. Die Piloten blieben trotzdem auf ihren Trockenreifen. Wie schon im einstündigen Training vorher schaffte es Verstappen zunächst nur auf Platz drei in den ersten zwölf Minuten. Schneller waren Teamkollege Sergio Pérez und Norris. Mit 88 Tausendstelsekunden Vorsprung rettete sich auch Lokalmatador Guanyu Zhou in den zweiten Abschnitt. Ein Stückchen Rasen brannte Dieser begann allerdings mit leichter Verzögerung, nachdem wie schon im einzigen Freien Training vorher ein Stückchen Rasen gebrannt hatte. Laut dem Internationalen Automobilverband zeigten erste Videoanalysen, dass Funken von den Autos die kleinen Brände ausgelöst hätten. Noch vor dem Einsetzen des stärkeren Regens drehte der 26 Jahre alte Niederländer Verstappen die schnellste Runde. Für George Russell kam dagegen im Mercedes das Aus, auch Nico Hülkenberg schied aus im Haas. Zhou kam als Zehnter unter dem Jubel der chinesischen Fans als Zehnter weiter. Auf der mittlerweile nassen Asphalt rutschte Charles Leclerc im entscheidenden Abschnitt gleich mal von der Strecke, auch Verstappen hatte Probleme und verpasste Platz eins. Die Königsklasse des Motorsports fährt zum ersten Mal seit 2019 wieder auf dem Shanghai International Circuit. Nach der Rennpremiere in China 2004 hatten die Corona-Pandemie und die strengen Auflagen der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung die Starts in den Vorjahren verhindert. © dpa-infocom, dpa:240419-99-731676/3

