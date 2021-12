Finale der Formel 1 : Verstappen mit Champions-Drink - Aufräumen nach Zoff-Finale

Abu Dhabi Glückwünsche sogar aus dem Königshaus an den neuen Champion. Die Niederlande feiern Max Verstappen. Im Land und Team des geschlagenen Lewis Hamilton schäumen sie dagegen vor Wut. Ende offen.

Bis früh um sieben feierte der neue Formel-1-Weltmeister seinen Triumph und ließ seinen Emotionen freien Lauf, wie er am Montagmorgen sichtbar gezeichnet berichtete. „Es hat viel Spaß gemacht. Das Aufwachen war natürlich nicht so ein Spaß. Den letzten Drink habe ich vielleicht bedauert“, sagte Verstappen scherzend in einer Videorunde.

„Historischer Tag“ für niederländischen Sport

Proteste von Mercedes sorgen für Zorn

Verstappen: „Manchmal passieren Wunder“

Niemand, auch bei Mercedes, dürfte in Abrede stellen, dass der hochbegabte Niederländer mit insgesamt zehn Siegen den Titel nicht verdient hat. „Selten hat ein Formel-1-Fahrer schon in ganz jungen Jahren sein Talent so eindrucksvoll unter Beweis gestellt wie Max Verstappen“, schrieb die „Kronen-Zeitung“ aus dem Red-Bull-Land Österreich. „Die Frage tönt provokativ: Ist Max Verstappen ein verdienter Formel-1-Weltmeister? Ja, wenn man die ganze Saison in Betracht zieht“, urteilte der Schweizer „Blick“.

Bei Red Bull will Verstappen am liebsten einen Rentenvertrag. Wird es also womöglich der Start in eine neue Ära? Immerhin war er bei seinem ersten Triumph am Sonntag mit 24 Jahren und 73 Tagen nur rund ein halbes Jahr älter als Hamilton bei dessen Premierentriumph 2007. „Alles, was jetzt kommt, ist nur ein Bonus“, sagte Verstappen, der am kommenden Donnerstag bei der offiziellen Zeremonie in Paris die WM-Trophäe bekommen soll. Am Tag der Deadline für die mögliche Mercedes-Berufung.