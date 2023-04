Formel 1 Verstappen kritisiert Sprints: „Macht keinen Spaß“

Insgesamt finden in diesem Jahr sechs Sprints statt. Zum ersten Mal gab es dafür in Baku fünf Stunden vor dem Start eine eigene Qualifikation. Im sogenannten Sprint Shootout hatte sich Charles Leclerc die Pole Position gesichert. Sieger Perez kritisierte vor allem die Pause zwischen den beiden Sessions. „Das ist ein bisschen zu lang, das müssen wir uns nochmal anschauen, dass wir das effektiver gestalten“, sagte der Mexikaner. Es sei für die Fahrer schwierig, über so lange Zeit die Konzentration hochzuhalten, ergänzte der Mexikaner.