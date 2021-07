Formel 1 : Verstappen im Training in Spielberg vor Bottas und Hamilton

Spielberg WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat das letzte Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Österreich dominiert. Der 23-jährige Niederländer steuerte den Red Bull in 1:04,591 Minuten vor den beiden Mercedes-Fahrern Valtteri Botas und Lewis Hamilton souverän auf Platz eins.

Verstappen hatte auf dem Red-Bull-Ring 0,686 Sekunden Vorsprung vor dem drittplatzierten Hamilton und geht als Favorit in das Qualifying am Nachmittag in Spielberg. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel wurde an seinem 34. Geburtstag im Aston Martin Zehnter, Mick Schumacher belegte im Haas-Rennwagen Rang 18.