Formel 1 : Verstappen holt Kanada-Pole - Schumacher auf Platz sechs

Montréal Verstappen fährt vorneweg. Pole für den Titelverteidiger. Und die Rivalen sind weit weg. Auf Rang zwei schafft es ein Altmeister. Gut läuft es auch für Mick Schumacher.

„Ich bin super happy“, sagte Verstappen. In der Qualifikation am Samstag verwies er im Red Bull bei seiner zweiten Pole in diesem Jahr und der 15. seiner Karriere den 40 Jahre alten zweimaligen Champion Fernando Alonso im Alpine auf den zweiten Platz. „Wir werden Max in der ersten Kurve attackieren“, kündigte der Spanier mit einem Grinsen an. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.