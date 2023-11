Formel 1 Verstappen holt Brasilien-Pole - Wetterchaos in São Paulo

Zweiter hinter Red-Bull-Pilot Verstappen wurde Charles Leclerc im Ferrari vor dem Aston-Martin-Duo Lance Stroll und Fernando Alonso. Nico Hülkenberg hatte die Top Ten verpasst und wurde Elfter im Haas. Weil in Brasilien zum letzten Mal in diesem Jahr am Samstag ein Sprintrennen stattfindet, wurde die Qualifikation für den Grand Prix bereits am Freitag ausgefahren.