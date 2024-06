Formel 1 Verstappen gibt Silverstone-Organisator Rat

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Kritik von den Silverstone-Veranstaltern an der Red-Bull-Dominanz zurückgewiesen. Der Geschäftsführer des Traditionskurses in England, Stuart Pringle, hatte die Dauererfolge des Branchenprimus dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Tickets für ihren Grand Prix in dieser Saison nicht so einfach verkaufen ließen wie zuvor.