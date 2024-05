Formel 1 Verstappen gewinnt auch Sprint in Miami

Zwei weitere Zähler für die Gesamtwertung sammelte Nico Hülkenberg ein. Der Haas-Pilot profitierte von den Turbulenzen am Start, verbesserte sich so um drei Plätze und behauptete Rang sieben bis ins Ziel. Sein Teamkollege Kevin Magnussen fiel dagegen unangenehm auf. In einem knallharten Zweikampf mit Rekordchampion Hamilton leistete sich der Däne mehrere Regelverstöße, erhielt dafür Zeitstrafen und stand nahe vor der Disqualifikation.