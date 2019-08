Großer Preis von Ungarn : Verstappen erstmals auf Pole - Hamilton 3., Vettel 5.

Max Verstappen hat sich zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere die Pole Position gesichert. Foto: Laszlo Balogh/AP.

Budapest Max Verstappen mischt die Formel 1 weiter auf und avanciert zum Überflieger vor der Sommerpause. Der 21 Jahre alte Niederländer raste auf dem Hungaroring zur ersten Pole Position seiner Karriere.

Verstappen verwies vor erneut auch vielen niederländischen Fans Valtteri Bottas im Mercedes um 18 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wurde Dritter. Der Silberpfeil-Superstar verpasste damit auch die Einstellung des Polerekords von Michael Schumacher in der Puszta, Hamilton bleibt bei sechs Poles beim Großen Preis von Ungarn. „Max hat einen großartigen Job gemacht, Valtteri auch“, lobte Hamilton. „Wir sind aber in einer guten Position für das Rennen.“

Sein deutscher Dauerrivale Sebastian Vettel kam nicht über Platz fünf hinaus, vor den 32 Jahre alten viermaligen Weltmeister schob sich auch noch dessen Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Mit skeptischer Miene ging er an den Autos der Rivalen vorbei. Das Fazit klang ernüchternd: „Wir waren nicht schnell genug, wir hatten zu wenig. „Was die reine Pace betrifft, stehen wir sicher da, wo wir es verdienen, ein bisschen hinter Red Bull und Mercedes.“

Eine packende Entscheidung um die 34. Pole von Ungarn hatte sich zuvor schon im Training angedeutet. Nach der Tagesbestzeit zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes hatte sich Hamilton mit 15 Tausendstelsekunden auch im 3. Freien Training an die Spitze gesetzt. Anders als noch am Freitag blieb es am Nachmittag des Samstags trocken. Die Blicke gingen gebannt, aber umsonst gen Himmel.