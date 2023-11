Formel 1 Verstappen erneuert Kritik: „All diese willkürlichen Shows“

Mit dem eher eintönigen Stadtkurs des deutschen Formel-1-Architekten Hermann Tilke hat Verstappen außerdem seine Probleme. „Ein Formel-1-Auto wird auf einem Stadtkurs nicht wirklich lebendig. Es ist nicht so aufregend“, befand Verstappen. Wenn man nach Spa oder Monza zu den Klassiker-Strecken fahre, „gibt es dort eine Menge Emotionen und Leidenschaft“. Verstappen startet von Platz zwei in den vorletzten Grand Prix der Saison heute in Las Vegas.