Saisonauftakt Verstappen demütigt Formel-1-Konkurrenz und siegt in Bahrain

Im Gegensatz zu Verstappen. Der gleichaltrige Niederländer kam im Training zunächst nicht so richtig mit dem neuen RB20 zurecht. Als es aber um die Startplätze ging, war er zur Stelle. Der Wirbel um seinen Teamchef belaste ihn nicht, hatte er in den schlagzeilenträchtigen Tagen in der Wüste von Sakhir betont. So fuhr Verstappen auch. Runde um Runde baute er seinen Vorsprung aus, es wirkte wie ein Déjà-vu der vergangenen Saison, in der er 19 von 22 Rennen gewann.