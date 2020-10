Renn-Kalender : Veranstalter: Neue Formel-1-Saison beginnt in Melbourne

Veranstalter: Neue Formel-1-Saison beginnt in Melbourne

Melbourne Die nächste Formel-1-Saison soll nach Angaben der australischen Veranstalter erneut im März in Melbourne beginnen.

Das Rennen im Albert Park werde wieder an seinem gewohnten Platz sein, wenn der neue Kalender für das WM-Jahr 2021 veröffentlicht werde, sagte Renn-Geschäftsführer Andrew Westacott dem Fachportal „Speedcafe“. Es sei damit zu rechnen, dass der vorläufige Grand-Prix-Kalender Mitte oder Ende Oktober feststehe. Noch vor Jahresende müsse die Formel 1 dann endgültig festlegen, ob das Rennen wirklich in Australien gefahren werden könne. „Es hat niemand ein Interesse an einer erneuten Absage wie dieses Jahr“, sagte Westacott.