Formel 1 Untersuchung gegen Horner: Zerreißprobe für Team Red Bull

Was wird im globalen Hauptquartier von Red Bull im beschaulichen Fuschl am See entschieden, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist und eine Bewertung erfolgen muss? Die Verantwortung für die Sportaktivitäten von Red Bull trägt seit dem Tod von Mateschitz im Oktober 2022 Oliver Mintzlaff, der vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig auf einen der drei Geschäftsführer-Posten des Gesamtkonzerns rückte. Der Fall Horner ist sicher alles andere als „business as usual“.