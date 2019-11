Saisonfinale in Abu Dhabi : Unruhe in Formel-1-Oase: Aussprache bei Vettel und Ferrari

Will einen versöhnlichen Saisoabschluss in Abu Dhabi: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Vincent Thian/AP/dpa.

Abu Dhabi Von einem spannungsfreien Formel-1-Finale kann bei Sebastian Vettel und Ferrari nicht die Rede sein. In Abu Dhabi rückt der Unfall aus Brasilien mit Stallrivale Charles Leclerc ins Scheinwerferlicht. Muss die Scuderia die Vorfahrtsregel für ihre Piloten ändern?

Nach dem Crash mit Charles Leclerc in Brasilien muss die Scuderia-Führung schon beim Saisonfinale eine Vorfahrtsregel mit Zukunftspotenzial für ihre beiden Ferrari-Streithähne präsentieren. Noch vor dem Schlussakt am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) in den Vereinigten Arabischen Emiraten bat Teamchef Mattia Binotto unmissverständlich zu einer Aussprache in die Zentrale nach Maranello. „Wir müssen uns zusammensetzen und entscheiden, wo die Grenzen sind, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt“, meinte der Mann mit der Harry-Potter-Brille.