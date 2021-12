Formel 1 : Traum in Rot: Schumacher 2022 auch Ersatzfahrer bei Ferrari

Nach seinem ersten Jahr in der Königsklasse geht Mick Schumacher mit großen Erwartungen in die kommende Formel-1-Saison. Foto: James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa

Maranello Schumacher und Ferrari - eine unwiderstehliche Verbindung. Vater Michael prägte bei der Scuderia eine Formel-1-Ära. Sohn Mick könnte schon 2022 Königsklassen-Einsätze bei den Italienern erhalten.

Dem Traum in Rot kommt Mick Schumacher wieder ein Stückchen näher. Der 22-Jährige wird in der kommenden Formel-1-Saison neben seinem Job als Stammfahrer bei Haas auch Ersatzpilot bei Ferrari.

Für elf Rennen vorgesehen

„Meine Hoffnung ist sehr, sehr groß für das nächste Jahr. Die Erwartungen sind auch ziemlich hoch“, hatte Schumacher vor dem letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi gesagt. Haas hat schon früh die Ressourcen auf 2022 konzentriert, wenn das neue Reglement gilt. „Hoffentlich können wir dann konstant in den Punkten sein“, sagte Schumacher über das kommende Jahr.

Stall-Duell gewonnen

In dieser Saison hat Schumacher im unterlegenen Haas sein erstes Ziel klar erfüllt: den Stallrivalen im Griff haben. In 16 von 22 Rennen stand er am Ende vor dem Russen Nikita Masepin. Sogar 20 Mal war Schumacher in der Qualifikation besser als der zweite Haas-Pilot.