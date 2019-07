Nach Hitzerennen : Toto Wolff hofft beim nächsten Rennen auf Kälte und Regen

Spielberg Mercedes-Teamchef Toto Wolff hofft nach dem Hitzerennen von Österreich darauf, dass es beim kommenden Grand Prix im britischen Silverstone so „kalt und regnerisch wird wie nur möglich“.

Der deutsche Formel-1-Rennstall hatte mit den extremen Temperaturen am Sonntag in Spielberg erhebliche Probleme und musste fast hilflos seine Siegesserie in dieser Saison im neunten Rennen abreißen lassen. „Wir haben nur versucht zu überleben und alles richtig zu kühlen“, erklärte Wolff.