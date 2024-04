Formel 1 Tod und Trauer: Das Horror-Wochenende um Senna vor 30 Jahren

Welche Gedanken Senna vor dem Start am 1. Mai 1994 in Imola durch den Kopf gingen, wird nie jemand erfahren. Mit einer Schweigeminute wollen der jetzige Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali sowie hohe politische Würdenträger aus Italien, Brasilien und Österreich an Senna und Ratzenberger an diesem Mittwoch am Ort der Unfälle erinnern. „Es wird ein Tag voller Emotionen“, schrieb die Gemeinde Imola in einer Mitteilung.