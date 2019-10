Formel-1-Star : Teamchef lobt Hamilton für Klimaschutz-Engagement

Mexiko-Start Mercedes-Teamchef Toto Wolff unterstützt das Engagement von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton für den Klimaschutz.

In Mexiko beschrieb der 34 Jahre alte Brite zudem, wie er durch eine Reihe persönlicher Maßnahmen seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren will. Sein Chef Wolff begrüßt das und kündigte für die Formel 1 Initiativen für eine bessere Ökobilanz an. Die Spitzen der Rennserie stellten ihre Pläne dazu am Samstag in Mexiko den Teams hinter verschlossenen Türen vor.