Formel 1 : Team Mercedes nach Fruststart: „Bei uns Seuche“

Sakhir Mercedes wird in Bahrain brutal abgehängt. Formel-1-Teamchef Toto Wolff fällt ein knallhartes Urteil. Ein deutscher Weltmeister sieht Red Bull in einer neuen Ära.

Wolff: „Gnadenlos analysieren“

Der frühere Mercedes-Pilot Nico Rosberg sieht Red Bull mitten in einer Ära. „Das erinnert mich so ein bisschen an 2014 mit der Mercedes-Dominanz. Red Bull war in einer eigenen Liga, es wird schwer für die Konkurrenz“, sagte der Weltmeister von 2016 und aktuelle Sky-Experte.