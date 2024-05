Formel 1 „Superstar der Zukunft“: Antonellis Last der Erwartungen

Antonelli hat Intelligenz am Steuer und Speed. So wurde auch schon spekuliert, dass er in Imola den vor dem Rauswurf stehenden Logan Sargeant bei Williams ersetzen könnte. Die nötigen Punkte für die sogenannte Superlizenz, die Formel-1-Fahrerlaubnis, hätte er. Doch Antonelli wird erst am 25. August 18. Nach Verstappens Raketenstart mit nur 17 Jahren und 166 Tagen in der Königsklasse hat der Automobil-Weltverband das Mindestalter der Fahrer auf 18 heraufgesetzt. Ein Sonderantrag für die Superlizenz Antonellis wurde aber schon gestellt, dem Vernehmen nach von Williams.